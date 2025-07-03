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11:41, 3 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о положении ВС России в Часовом Яре

ВС России взяли под контроль большую часть Часова Яра в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России контролируют большую часть территории Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские силы взяли под контроль большую часть Часова Яра», — подтвердил собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что российские войска в настоящее время наступают на южном фланге Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Также продолжаются бои у села Ступочки.

Ранее стало известно о возможном взятии поселка Николаевка в ДНР. По информации Telegram-канала «Военная хроника», это означает, что бои за Часов Яр практически завершены.

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