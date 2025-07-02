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21:52, 2 июля 2025Бывший СССР

В России допустили завершение боев за Часов Яр

ВС России взяли под контроль поселок Николаевка возле Часова Яра
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), расположенный рядом с Часовым Яром. Завершение боев за город допустил Telegram-канал «Военная хроника».

«Если сообщения из Часова Яра об освобождении соседней Николаевки верны (пока не подтверждаем, но и не опровергаем), то сражение за город практически завершено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны. Отмечалось, что взятие города откроет армии России прямой выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

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