Стало известно о рисках обрушения обороны ВСУ на одном из направлений

Взятие Часова Яра даст ВС РФ возможность продвинуться к Константиновке

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) может привести к обрушению украинской обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала отмечают, что Часов Яр стал важнейшим «балконом» обороны украинской армии на этом участке фронта. По их словам, если украинские войска его потеряют, то весь южный фас Бахмутской дуги обрушится по цепочке, открывая прямой выход к Константиновке и далее на Дружковку и Краматорск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре. Помимо этого, как отметил Пушилин, важность имеет и город Константиновка, который использовался командованием ВСУ как хаб для переброски личного состава и вооружения.

До этого Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Также российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки в ДНР и населенного пункта Новоподгородное в Днепропетровской области.