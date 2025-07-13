МИД Украины возмутился репортажем NYT о вторжении ВСУ в Курскую область

Киев возмутился статьей журналистки New York Times (NYT) Нанны Хайтманн о последствиях вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает издание «Страна».

Репортер провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и побывала в нескольких деревнях после их освобождения. Результатом стал материал с названием «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию». Хайтманн описала, как увидела тела местных жителей с пулевыми отвертстиями, а также описала быт находившихся в оккупации гражданских лиц.

«Тот, кто в NYT счел разумным опубликовать этот материал, принял самое глупое решение. Это не сбалансированность и не "другая точка зрения". Это просто позволяет российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение», — отреагировал на статью официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Ранее российский сапер с позывным Ишим рассказал, что при отходе из Курской области военнослужащие ВСУ минировали все подряд, в том числе самые безобидные вещи, например, плюшевого медвежонка. «Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют», — рассказал боец.