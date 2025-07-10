РИА Новости: ВСУ заминировали плюшевого мишку, отходя из Курской области

При отходе из Курской области военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировали все подряд, в том числе самые безобидные вещи. Об этом сообщил сапер с позывным Ишим в беседе с РИА Новости.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство», — рассказал боец. Он уточнил, что подобные поступки солдаты ВСУ совершали, покидая позиции.

Ранее Ишим уже рассказывал, что ВСУ не гнушаются минированием абсолютно различных предметов. Взрывные устройства находили в бензопиле и даже в электрочайнике.