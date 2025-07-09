РИА Новости: ВСУ массово минировали бытовые предметы в Курской области

Командир российской саперной роты с позывным Ишим заявил, что украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы. Его слова приводит РИА Новости.

Ишим показал бензопилу, в которую военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) встроили самодельное взрывное устройство. Они также заминировали электрочайник.

«Детские вещи подло минируют. Также предметы бытового пользования: бензопила, электрочайник — все это противник, бросая позиции, заминировал», — рассказал сапер.

Ранее стрелок-штурмовик ВС РФ с позывным Тигр заявил, что российские военные находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, которые были заняты ВСУ на южнодонецком направлении. «Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Все это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — подчеркнул он.