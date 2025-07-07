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06:35, 7 июля 2025Россия

Штурмовик рассказал о необычных минах ВСУ

РИА Новости: ВСУ прячут мины в шоколадки на южнодонецком направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Стрелок-штурмовик группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» с позывным Тигр заявил, что российские военные находят много мин и взрывоопасных предметов в населенных пунктах, которые были заняты ВСУ на южнодонецком направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Тигр рассказал, что украинские солдаты прячут мины даже в шоколадки.

«Бывает, в шоколадках даже мина лежит. Все это досматривается и проверяется. Лучше вообще ничего не поднимать», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ начали минировать Купянск. В домах украинские военные оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.

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