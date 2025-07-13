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22:46, 13 июля 2025Мир

Макрон раскрыл число стран «коалиции желающих»

Макрон заявил, что число стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Число стран-участниц «коалиции желающих» для помощи Украине достигло 30, сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе обращения к Вооруженным силам своей страны в преддверии Дня взятия Бастилии. Трансляция мероприятия проводилась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х.

«Эта "коалиция желающих", созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже», — высказался глава Франции.

В том же обращении Макрон рассказал о существовании «постоянной угрозы» Европе со стороны России. Он призвал европейские страны «самоорганизоваться» и ответить на угрозу ради сохранения мира, подчеркнув, что от этого зависит их будущее.

Ранее французский президент в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространства Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны.

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