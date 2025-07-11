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04:10, 11 июля 2025Мир

Макрон раскрыл планы «коалиции желающих» по Украине

Макрон: Страны коалиции желающих планируют патрулировать небо и море Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Государства «коалиции желающих» станут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны. Об этих планах сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — указал Макрон.

Как утверждает глава Франции, таким образом будет послан «стратегический сигнал» Москве.

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

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