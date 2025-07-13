Макрон сделал предупреждение о России

Макрон заявил о постоянной угрозе Европы со стороны России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании «постоянной угрозы» Европе со стороны России. С таким утверждением он выступил в ходе ежегодного обращения к вооруженным силам накануне Дня взятия Бастилии, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.

«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять», — сказал французский лидер.

Он призвал европейские страны «самоорганизоваться» и ответить на угрозу ради сохранения мира, подчеркнув, что от этого зависит их будущее.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. В связи с этим она потребовала самых жестких санкций против Москвы.