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13:32, 8 июля 2025Мир

Премьер Дании назвала угрозой перевооружение Росси и призвала к жестким санкциям

Премьер Дании Фредериксен: Россия представит угрозу для Европы в ближайшие годы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / via Reuters

Россия может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО в ближайшие годы. С таким заявлением выступила в Европарламенте премьер-министр Дании Метте Фредериксен в связи с председательством ее страны в Европейском союзе (ЕС). Трансляция выступления доступна на сайте Европарламента.

Политик назвала огромной ошибкой сокращение военных расходов объединения в последние 30 лет. «Военное перевооружение России означает, что в течение двух-пяти лет она может представлять реальную военную угрозу для Европы и НАТО», — заявила она, призвав «не относиться легкомысленно к угрозе с Востока».

Фредериксен обратила внимание, что Россия, якобы, пользуется военной поддержкой Ирана, КНДР и Китая. Она подчеркнула, что в связи с этим, ЕС должен ответить на угрозу. Премьер отметила, что Европе стоит учиться у Украины тому, как развивать оборонную промышленность.

Политик потребовала самых жестких санкций против России и призвала поддержать расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и западных балканских стран.

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