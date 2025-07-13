Зеленский сделал новое заявление про Россию

Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ будут «делать все для переноса войны на российскую территорию». Заявление было сделано по итогам совещания с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Зеленский отметил, что отдельно с военными обсудил подготовку к визиту на Украину спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который прибудет в Киев 14 июля и проведет там целую неделю.

Ранее он предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.

9 июля Келлог на полях конференции в Риме по восстановлению Украины встретился с Зеленским.