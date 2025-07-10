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17:28, 10 июля 2025Мир

США захотели применить план Маршалла на Украине

Келлог предложил применить на Украине план Маршалла после завершения конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский и Кит Келлог

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: Thomas Peter / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Келлог напомнил, что после завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты приняли активное участие в восстановлении Европы по программе помощи, известной как план Маршалла.

«США и Европа смогут снова применить эти меры по отношению к Украине», — сказал дипломат.

По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников по НАТО передать часть имеющихся в их распоряжении Patriot Украине. Он уточнил, что такие ЗРК есть, в частности, у Германии и Испании.

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