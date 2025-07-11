Спецпосланник Трампа проведет неделю на Украине

Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что проведет в Киеве неделю с 14 июля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибудет на Украину 14 июля и проведет там целую неделю. Об этом он заявил украинскому изданию «Новости. LIVE».

«Мы будем в Киеве в понедельник... Мы будем там всю неделю», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Келлог предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.

До этого, 9 июля, спецпосланник Трампа на полях конференции по восстановлению Украины в Риме встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.