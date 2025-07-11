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15:10, 11 июля 2025Мир

Спецпосланник Трампа проведет неделю на Украине

Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что проведет в Киеве неделю с 14 июля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибудет на Украину 14 июля и проведет там целую неделю. Об этом он заявил украинскому изданию «Новости. LIVE».

«Мы будем в Киеве в понедельник... Мы будем там всю неделю», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Келлог предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.

До этого, 9 июля, спецпосланник Трампа на полях конференции по восстановлению Украины в Риме встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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