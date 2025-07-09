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19:00, 9 июля 2025Бывший СССР

Встреча Зеленского и Келлога началась в Риме

В Риме началась встреча Зеленского со спецпосланником президента США Келлогом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

В столице Италии началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

«Переговоры с Келлогом состоялись на фоне того, что президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине дополнительное оружие, прежде всего оборонительное», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что лидер Украины посетит официальную резиденцию президента Италии в Риме, где проведет с ним переговоры, после чего встретится с Келлогом. 10 июля 2025 года в Риме состоится конференция под руководством премьер-министра Италии Джорджи Мелони о восстановлении Украины.

4 июля Зеленский рассказал, что провел важный и полезный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, они обсудили военную помощь США Украине и возможности систем противовоздушной обороны (ПВО).

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