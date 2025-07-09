Зеленский проведет встречу с Келлогом

Зеленский встретится со спецпосланником президента США Келлогом в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Италию проведет встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

«Сначала глава украинского государства прибудет в город Кастель-Гандольфо, где состоится аудиенция Зеленского у Папы Римского Льва XIV», — отметил он.

Лидер Украины посетит официальную резиденцию президента Италии в Риме, где проведет с ним переговоры, после чего он встретится с Келлогом. 10 июля 2025 года в Риме состоится конференция по восстановлению Украины под руководством премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Франция и Великобритания завершили разработку плана размещения сил на Украине.