Пьяный россиянин открыл стрельбу по детям

Пьяный мужчина открыл стрельбу по детям в Ленобласти

Пьяный мужчина открыл стрельбу по детям из окна квартиры в поселке Починок Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

22-летнему россиянину не понравились детские крики во дворе, он взял страйкбольное ружье и открыл стрельбу. Соседи вызвали полицию, прибывшие стражи порядка скрутили хулигана.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре 2024 года сотрудники полиции задержали 44-летнего россиянина, устроившего стрельбу с балкона своего дома в сторону детского сада. Когда на место прибыли силовики, мужчина проявил агрессию и оказал сопротивление.