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22:07, 13 июля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин открыл стрельбу по детям

Пьяный мужчина открыл стрельбу по детям в Ленобласти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Пьяный мужчина открыл стрельбу по детям из окна квартиры в поселке Починок Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

22-летнему россиянину не понравились детские крики во дворе, он взял страйкбольное ружье и открыл стрельбу. Соседи вызвали полицию, прибывшие стражи порядка скрутили хулигана.

По счастливой случайности, никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре 2024 года сотрудники полиции задержали 44-летнего россиянина, устроившего стрельбу с балкона своего дома в сторону детского сада. Когда на место прибыли силовики, мужчина проявил агрессию и оказал сопротивление.

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