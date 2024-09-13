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07:50, 13 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за стрельбу в сторону детского сада и сопротивление полиции

В Приморье пьяный россиянин выстрелил из ружья в сторону детского сада

Фото: Globallookpress.com

В Приморском крае сотрудники полиции задержали 44-летнего россиянина, устроившего стрельбу с балкона своего дома. Об этом в пятницу, 13 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиком, жители Надеждинского района сообщили в полиции о пьяном 44-летнем соседе, который с балкона своей квартиры открыл огонь в сторону детского сада. Когда на место прибыли силовики, мужчина проявил агрессию, оказал сотрудникам сопротивление и нанес удар о одному из них. Для задержания полицейским пришлось применить наручники.

Гладкоствольное ружье из которого, как полагают сотрудники МВД велась стрельба изъяли и отправили на экспертизу. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

6 сентября в Подмосковье жители города Апрелевка сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух.

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      Владимир Седов
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