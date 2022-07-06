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Стрелявший из окна дома в Апрелевке мужчина попал на видео

Жители Апрелевки сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух

Жители подмосковной Апрелевки сняли на видео мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки в воздух. Кадры в среду, 6 июля, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к окну, не целясь направляет ствол неизвестного оружия вверх и стреляет очередью. После чего скрывается за занавеской. Ресурс отмечает, что рядом с местом событий находится детский сад. Соседи стрелка вызвали полицию, но к моменту публикации она еще не прибыла.

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Леонид Микуляк
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