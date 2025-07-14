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22:41, 13 июля 2025Россия

Раскрыта причина массового отравления водой в российском регионе

Роспотребнадзор: Отравление водой в Дагестане вызвано отсутствием водоподготовки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Массовой отравление водой в Магарамкентском районе Дагестана произошло из-за попадания возбудителя инфекции в водопроводную воду, подача которой осуществлялась без водоподготовки. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора в своем официальном Telegram-канале.

Эпидемиологическое расследование и ряд лабораторных исследований показали, что местом аварии оказался участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр, уточнили в ведомстве. Кроме того, причинами инцидента с отравлением дополнительно назвали отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора.

Специалисты зафиксировали многочисленные факты нарушений, среди которых нарушения зоны санитарной охраны водоисточника, несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах. Уточняется, что комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода.

Ведомство держит ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, жители Магарамкентского района массово отравились водой, из-за чего часть потребителей воды получила кишечную инфекцию.

Утром 10 июля появилась информация о пострадавших: на тот момент их число превысило 300 человек. При этом большая часть случаев гастроэнтерита (294 из 302 — прим. «Ленты.ру») выявлена у детей. В тот же день стало известно, что жителям пяти сел Дагестана запретили пить воду из крана на фоне произошедших событий.

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