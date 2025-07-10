Число отравившихся водой жителей российского региона превысило 300 человек

Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 302

Число отравившихся водой жителей Дагестана превысило 300 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона.

За последние трое суток было выявлено 302 пациента с явлениями гастроэнтерита. Большинство из них — 294 — дети.

«Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению», — прокомментировали ситуацию с массовым отравлением водой в министерстве.

Уточняется, что в стационарах находятся 93 пациента, трех человек за минувшие сутки уже выписали. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что у жителей пяти населенных пунктов Дагестана выявили случаи кишечной инфекции. В первые сутки госпитализировали 110 человек. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.