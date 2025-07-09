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18:40, 9 июля 2025Россия

Число отравившихся водой жителей российского региона выросло до нескольких сотен

ТАСС: Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число отравившихся водой жителей Дагестана выросло до почти нескольких сотен — 274 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Ярослав Глазов, передает ТАСС.

«За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрированы 274 человека», — заявил чиновник.

По его данным, большинство пациентов — 270 — дети. У всех выявили кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось, что случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Дагестана: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В первые сутки госпитализировали 110 человек. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

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