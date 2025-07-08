Появились подробности о массовом отравлении водой жителей российского региона

ТАСС: В Дагестане 110 человек госпитализировали после отравления водой

В Дагестане 110 человек госпитализировали после отравления водой. Подробности о массовых случаях заражения кишечной инфекцией раскрыл временно исполняющий обязанности главы Магарамкентского района Фейруддин Рагимханов, передает ТАСС.

По появившейся информации, большинство отравившихся — дети. Сейчас всех пострадавших доставили в больницы.

По предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов российского региона: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.