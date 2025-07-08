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01:26, 8 июля 2025Россия

В российском регионе произошло массовое отравление водой

В Магарамкентском районе Дагестана жители массово отравились водой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление жителей пяти населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram-канале.

По данным ведомства, случаи кишечной инфекции зафиксированы в населенных пунктах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция распространялась через воду. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага в пределах инкубационного периода.

Ранее в Дагестане 11 туристов отравились пловом с возбудителем дизентерии. Сообщалось, что в кафе, где ели туристы, не соблюдались санитарные требования. В частности, у работников отсутствовали медкнижки, а персонал не обследовали. Сейчас заведение опечатано полицейскими.

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