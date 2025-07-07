Роспотребнадзор назвал причину отравления туристов в Дагестане

Причиной отравления 11 туристов в Дагестане стал дизентерийный плов

В Дагестане 11 туристов отравились пловом с возбудителем дизентерии. Такую причину назвало региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«По результатам лабораторных исследований биоматериала пострадавших выделен возбудитель дизентерии. Фактором передачи инфекции послужил плов, поданный посетителям, в котором также обнаружен возбудитель дизентерии», — указано в сообщении.

Отмечается, что в кафе, где ели туристы, не соблюдались санитарные требования. В частности, у работников отсутствовали медкнижки, а персонал не обследовали. Сейчас заведение опечатано полицейскими.

Инцидент с отравлением 11 человек произошел 5 июля. Туристы находились в двухдневном туре по Гунибскому району. Из-за произошедшего ведомство провело проверки в трех заведениях.