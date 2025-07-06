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23:23, 5 июля 2025Россия

В российском регионе более 10 человек отравились едой

В Гунибском районе Дагестана 11 человек отравились едой в общепите
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Дагестане 11 человек отравились едой в заведениях общественного питания. Они находились в двухдневном туре по Гунибскому району, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

Из-за произошедшего ведомство провело проверки в трех заведениях. Там были выявлены нарушения санитарного законодательства. В частности, не соблюдалось товарное соседство при хранении сырой и готовой продукции и не велся контроль за температурным режимом хранения пищевой продукции.

«Деятельность двух объектов общественного питания приостановлена», — добавили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в заведениях были взяты пробы пищевой продукции и питьевой воды. Их исследуют в лабораториях, чтобы установить конкретные факторы передачи инфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве с жалобой на отравление обратились 36 пассажиров туристического судна.

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