Почти 40 россиян отравились на туристическом судне

В Москве с жалобой на отравление обратились 36 пассажиров туристического судна

Почти 40 человек с туристического судна в Москве обратились с жалобой на отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что 36 человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. В пищеблоке судна взяли пробы — сейчас идут лабораторные исследования. Материалы следствия находятся на контроле у прокуратуры столицы.

По данным экстренных служб, уже 30 мая были зафиксированы жалобы от пассажиров на отравление и рвоту на судне той же компании.

Ранее россиян предупредили о рисках отравлений в отелях «все включено». Об этом высказалась директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.