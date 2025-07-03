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06:00, 3 июля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиян предупредили о рисках отравлений в отелях «все включено»

Роскачество: Отпуск в отелях «все включено» несет в себе риски отравлений
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Отдых по системе «все включено» несет в себе потенциальные риски пищевых отравлений, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, как минимизировать угрозу для здоровья.

«Первое, на что следует обращать внимание при посещении ресторана отеля, — это общее санитарное состояние, чистота поверхностей, приборов и посуды, а также наличие холодильного и теплового оборудования на шведской линии. Отсутствие холодильных столов и подогреваемых поверхностей на шведской линии говорит о невозможности поддержания температурных режимов хранения продуктов», — посоветовала Спеценко.

Во время курортного сезона, по словам эксперта, поток гостей и нагрузка на отели увеличивается в разы, за счет чего может не хватать объема холодильного и теплового оборудования, термобоксов для хранения и транспортировки продукции. Это приводит к порче продуктов и рискам пищевых отравлений из-за употребления продукции, которая находилась на раздаче без подогрева или охлаждения, добавила она.

Также необходимо уделять внимание питьевой воде, лучше по возможности употреблять бутилированную воду и избегать сомнительных источников воды

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

«Особую опасность представляют блюда, которые длительное время находятся в открытом доступе без соблюдения температурного режима. Безопаснее будет отказаться от сырых и полусырых продуктов, таких как суши, тартар или яйца пашот, а также от салатов с майонезной заправкой, молочных продуктов, которые более часа простояли без охлаждения», — отметила Спеценко.

При первых признаках отравления — тошноте, диарее или слабости — следует отказаться от еды в отеле, пить больше чистой воды и немедленно обратиться за медицинской помощью, рассказала эксперта. В случае больших сомнений в качестве питания лучше отдать предпочтение проверенным сетям ресторанов за пределами отеля, чем рисковать своим здоровьем, заключила специалист.

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