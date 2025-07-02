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12:01, 2 июля 2025Путешествия

Туристку из России унесли с египетского пляжа на носилках из-за популярного напитка

Shot: Россиянка выпила бабл-ти и потеряла сознание на пляже в Египте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Туристка из России выпила популярный напиток во время отдыха в Египте и потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянка отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле Sultan Gardens Resort в Шарм-эш-Шейхе, Египет. Во время прогулки по пляжу она купила сыну фруктовый напиток бабл-ти с тапиокой. Мальчик не стал пить чай, посчитав его гадким, и отдал матери. Женщина допила его и почувствовала себя плохо, а после упала в обморок прямо на супруга.

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Очевидцы позвали на помощь, и путешественницу унесли с пляжа на носилках. Россиянку доставили в клинику при отеле и поставили ей капельницу.

На данный момент туристка чувствует себя лучше и продолжает отдыхать. Женщина уверена, что причиной потери сознания стал бабл-ти.

Ранее гигантские очереди из туристов, желающих улететь в Египет, попали на видео в одном российском аэропорту. Причиной столпотворения стали задержки рейсов, вызванные обеспечением безопасности авиагавани.

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