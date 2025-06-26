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11:33, 26 июня 2025Путешествия

Гигантские очереди на рейс до Египта в одном российском аэропорту попали на видео

В аэропорту Казани 300 пассажиров десять часов ждали вылет в Шарм-эш-Шейх
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

В одном из российских аэропортов после снятия ограничений на прием и вылет воздушных судов на видео попали гигантские очереди на рейс до Египта. Кадры публикует Telegram-канал «Жесть Казани».

Уточняется, что рейс в Шарм-эш-Шейх откладывался с шести утра. Около 300 пассажиров десять часов ждали в холле разрешения на вылет — многим пришлось сдать билеты.

На кадрах видно массовое скопление людей с паспортами в руках перед стойками регистрации. При этом на одной стойке происходит обслуживание сразу нескольких рейсов для сокращения задержек. Расписание вылетов корректируется практически ежеминутно.

Ранее отправление и прием самолетов ограничили в четырех российских аэропортах, в том числе в Казани. Меры были связаны с обеспечением безопасности воздушных судов.

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