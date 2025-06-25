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12:27, 25 июня 2025Путешествия

В четырех российских аэропортах ограничили прилеты и вылеты самолетов

Росавиация: Аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Тамбова закрыли для полетов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Аэропорты российских городов Казань, Самара, Ульяновск и Тамбов закрыли для полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прилеты и вылеты самолетов в четырех российских аэропортах связаны с обеспечением безопасности воздушных судов.

Также стало известно, что подобным образом ограничили работу аэрогавани в Нижнекамске.

Ранее ограничения на выпуск и прием самолетов ввели в аэропорту Пензы. А пилоты самолета российской авиакомпании заметили беспилотный летательный аппарат при посадке в Саратове.

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