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10:16, 24 июня 2025Путешествия

Пилоты самолета увидели дрон в небе при посадке в российском городе

Aviaincident: Пилоты российского самолета увидели БПЛА при посадке в Саратове
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании «Победа» увидели беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при посадке в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 23 июня на рейсе из Москвы в саратовский аэропорт Гагарин. Когда Boeing 737-800 заходил на посадку в городе прибытия, пилоты заметили дрон в небе.

Уточняется, что самолет находился на высоте около 760 метров, а беспилотник — ниже. При этом риска столкновения с воздушным судном не было.

Отмечается, что сигналы «Ковер» и «Режим» в тот момент не объявлялись. Информацию передали органам Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД) и противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 24 июня в двух аэропортах Москвы действовали ограничения из-за налета беспилотников. По данным Минобороны, органы ПВО сбили два дрона, а еще один попал в жилой дом в Красногорске. В результате пострадали два человека.

Также план «Ковер» объявили в аэропорту Тамбова.

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