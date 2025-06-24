Еще один аэропорт России закрыли из-за налета беспилотников

Росавиация: В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что авиагавань Донское закрыли для обеспечения безопасности гражданских самолетов. О принятых мерах стало известно 24 июня около 8:30.

Ранее из-за налета беспилотников на Москву план «Ковер» вводили в аэропортах Внуково и Шереметьево. Ограничения действовали с 2:40.

По данным Минобороны, в ночь на 24 июня силы ПВО сбили над Московским регионом два летательных аппарата. Один дрон попал в жилой дом в Красногорске и ранил двоих человек, в том числе беременную женщину. В результате как минимум комната полностью выгорела, а окна выбило.