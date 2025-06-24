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09:16, 24 июня 2025Россия

Выгоревшую из-за попадания беспилотника квартиру под Москвой сняли на видео изнутри

Появились снятые изнутри кадры квартиры в Красногорске, куда попал беспилотник
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые изнутри квартиры многоэтажки в подмосковном Красногорске, в которую попал беспилотник. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что комната после пожара, возникшего из-за беспилотника, полностью выгорела. В ней выбило все окна, в самом же помещении разбросана куча обломков.

Ранее в сети появились кадры первых минут после попадания дрона в многоэтажку под Москвой. На ролике видно, как куски стекла падают из квартиры на последнем этаже, где после попадания дрона начался пожар. Из здания выбегают жители, на заднем фоне слышится крик женщины.

Беспилотники атаковали Московский регион в ночь на вторник, 24 июня. По данным Минобороны, силы ПВО сбили над регионом два летательных аппарата. Один из беспилотников, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, попал в жилой дом, пострадали два человека, среди которых беременная женщина.

ЖЗЛ
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