Первые минуты после попадания дрона в многоэтажку под Москвой сняли на видео

Первые минуты после попадания дрона в многоэтажку под Москвой попали на видео

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На ролике видно, как куски стекла падают из квартиры на последнем этаже, где после попадания дрона начался пожар. Из дома выбегают его жители, на заднем фоне слышится крик женщины. На место происшествия уже прибывают врачи и пожарные.

Ранее в сети появились кадры обломков беспилотника, который врезался в жилой дом — они лежат на траве. Закадровый голос рассказывает, что рядом с обломками разбросано большое количество стекла.

Беспилотники атаковали Московский регион в ночь на вторник, 24 июня. По данным Минобороны, силы ПВО сбили над регионом два летательных аппарата. Один из беспилотников, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, попал в жилой дом, пострадали два человека, среди которых беременная женщина.