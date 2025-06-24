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08:18, 24 июня 2025Россия

Обломки попавшего в многоэтажку под Москвой беспилотника сняли на видео

Появились кадры обломков попавшего в многоэтажку Красногорска беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры обломков беспилотного летательного аппарата, который попал в многоэтажный жилой дом на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На ролике видны обломки беспилотника, который попал в многоэтажный дом — они разбросаны на траве. Голос за кадром говорит, что рядом с местом падения остаются осколки стекла.

В сети ранее появились и кадры пожара, который возник после попадания беспилотника в многоэтажку Красногорска. Судя по видеозаписи, огонь распространился стремительно.

Беспилотники пытались атаковать Московский регион в ночь на вторник, 24 июня. По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом два летательных аппарата. Один из дронов попал в многоэтажный дом, где впоследствии начался пожар. Пострадали два человека, в том числе беременная женщина.

ЖЗЛ
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