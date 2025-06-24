Пожар после попадания беспилотника в многоэтажку под Москвой сняли на видео

Появились кадры возникшего после попадания БПЛА в дом Красногорска пожара

В сети появились кадры пожара в многоэтажке подмосковного Красногорска на улице Народного Ополчения, который возник после попадания беспилотника. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается в одной из квартир на верхнем этаже здания, куда попал упавший беспилотник. Судя по видеозаписи, огонь распространяется стремительно.

Ранее кадры с места попадания дрона в многоэтажку опубликовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На кадрах видна работа оперативных служб на месте происшествия. У места попадания дрона в жилой дом в том числе дежурит скорая и автомобиль пожарных.

Беспилотники пытались атаковать Московский регион в ночь на вторник, 24 июня. По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом два летательных аппарата. Один из дронов попал в многоэтажный дом, где впоследствии начался пожар. Пострадали два человека, в том числе беременная женщина.