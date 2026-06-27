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07:01, 27 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Попыткам наступления ВСУ предрекли неудачу

Аналитик Полетаев: Попытки наступления ВСУ приведут к стратегической неудаче Киева
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к стратегической неудаче Киева. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, отвечая на вопрос о возможности наступления ВСУ в ближайшей перспективе.

Никаких шансов сейчас для стратегического успеха наступления Украины на фронте я не вижу. Вот это я достаточно уверенно могу утверждать. Ни на существующем фронте, ни на гипотетическом каком-то новом, где бы он ни был

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Как подчеркнул Полетаев, полномасштабное наступление ВСУ на фронте маловероятно из-за нехватки личного состава в действующих частях. Эксперт отметил, что любая попытка расширить фронт или провести наступательную операцию потребует значительного увеличения численности украинской группировки.

Опыт курской авантюры (вторжения ВСУ в Курскую область — прим. «Ленты.ру») говорит о том, что они на всякое способны. Но если они попытаются открыть очередной новый фронт, допустим, вторгнуться в ту же Белоруссию, я очень сильно этому удивлюсь

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.

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