Попыткам наступления ВСУ предрекли неудачу

Попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведут к стратегической неудаче Киева. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, отвечая на вопрос о возможности наступления ВСУ в ближайшей перспективе.
Никаких шансов сейчас для стратегического успеха наступления Украины на фронте я не вижу. Вот это я достаточно уверенно могу утверждать. Ни на существующем фронте, ни на гипотетическом каком-то новом, где бы он ни был
Как подчеркнул Полетаев, полномасштабное наступление ВСУ на фронте маловероятно из-за нехватки личного состава в действующих частях. Эксперт отметил, что любая попытка расширить фронт или провести наступательную операцию потребует значительного увеличения численности украинской группировки.
Опыт курской авантюры (вторжения ВСУ в Курскую область — прим. «Ленты.ру») говорит о том, что они на всякое способны. Но если они попытаются открыть очередной новый фронт, допустим, вторгнуться в ту же Белоруссию, я очень сильно этому удивлюсь
25 июня Александр Сырский заявил о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Главком украинской армии также сообщил о якобы существующей угрозе наступления со стороны Белоруссии.