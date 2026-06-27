В Европе рассказали о страхе Зеленского после угроз в адрес Лукашенко

Христофору: Зеленский запутался в своих угрозах в адрес Белоруссии и Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в своих угрозах в адрес Белоруссии и лидера страны Александра Лукашенко. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что постоянные угрозы украинского лидера, которыми тот «сыплет в разные стороны», свидетельствуют об отчаянии в Киеве. «Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез», — считает Христофору.

По его словам, украинский президент придумал историю о «ретрансляторах» на территории Белоруссии с целью показать свою значимость Евросоюзу (ЕС), а затем продолжил врать. Однако теперь Зеленский боится, что его ложь выйдет наружу, добавил эксперт.