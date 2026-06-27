Предсказана судьба Трампа и его политики по Украине после выборов в Конгресс

Политолог Дудаков допустил прямые транши Киеву от США после выборов в Конгресс

Судя по всему, на предстоящих выборах в Конгресс США демократы получат большинство голосов в Палате представителей, а, может быть, и в Сенате, сообщил политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил судьбу американского президента Дональда Трампа и его политики после избирательного процесса.

До выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября, остается всего лишь 4 месяца, указал эксперт. Уже очевидно, что демократам, скорее всего, удастся получить большинство голосов как минимум в нижней палате, отметил Дудаков.

По словам политолога, Трамп пытается нивелировать будущий успех противоборствующей партии тем, что устраивает джерримендеринг в разных штатах, то есть перерисовывает округа в пользу республиканцев. Но, как обратил внимание собеседник «Ленты.ру», далеко не везде это у него получается, и не факт, что это сможет помочь.

Если демократы берут большинство как минимум в одной палате Конгресса, они, конечно, тут же будут создавать Трампу проблемы на всех фронтах: заводить расследования, пытаться объявлять ему импичменты и так далее Малек Дудаков политолог

«Плюс демократы не забыли о своей проукраинской и антироссийской повестке. И поэтому в случае победы, я думаю, они будут пытаться принимать на уровне Конгресса много биллей в поддержку Украины и ставить Трампа перед сложным выбором. То есть либо тот будет вынужден накладывать вето, и за это его будут критиковать, либо ему эти законопроекты придется подписывать, и в таком случае я бы не исключал, что какие-то транши Киев снова начнет получать от США напрямую, хоть объемы будут, скорее всего, поменьше, чем это было при Байдене», — спрогнозировал эксперт.

Если же демократы возьмут большинство и в Сенате, тогда их позиции будут гораздо крепче и у Трампа остается все меньше пространства для маневров.

«В интересах Трампа как можно быстрее с нами договариваться на реалистичных условиях, потому что на следующий год у него уже будет совсем мало политического капитала, чтобы продавливать какую-то антироссийскую, проукраинскую повестку, которую будут продвигать и ястребы среди республиканцев, и в первую очередь демократы, которые идут к тому, чтобы получить большинство в Конгрессе», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США сформировалось лобби, спонсирующее нацбаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что финансовую помощь курирует конгрессмен от Республиканской партии Ричард Маккормик, ранее призывавший наносить целенаправленные удары по детским садам, школам и больницам.