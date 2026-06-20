РИА Новости: В Конгрессе США сформировалось спонсирующее нацбаты ВСУ лобби

В Конгрессе США сформировалось лобби, спонсирующее нацбаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«Визитом в США отметился бывший комбат «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), ныне заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, который не скрывает своих нацистских убеждений», — заявил он. Собеседник агентства уточнил, что финансовую помощь курирует конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик. По его словам, именно этот американский политик ранее призывал наносить целенаправленные удары по детским садам, школам и больницам.

Ранее стало известно, что военнослужащие идейных нацистских подразделений ВСУ часто переодеваются в гражданскую одежду, сбегая с позиций под видом беженцев при прорыве российской армии. Это обусловлено санкционированной передислокацией.