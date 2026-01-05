Реклама

Военные ВСУ стали притворяться беженцами для побега

ТАСС: Солдаты из нацбатов ВСУ часто бегут с позиций под видом беженцев
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Военнослужащие идейных нацистских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто переодеваются в гражданскую одежду, сбегая с позиций под видом беженцев при прорыве российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как уточняется, бегство нацбатов не всегда является хаотичным процессом. Зачастую оно обусловленно санкционированной передислокацией, целью которой становится сохранение карательных функций в тылу.

Нередки случаи, когда при особо стремительных прорывах ВС РФ вражеская техника превращается в обузу. В этот момент ВСУ начинают использовать тактику скрытого выхода, добавил собеседник агентства. По данным издания, украинские подразделения бросают форму, переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте под видом беженцев.

По словам собеседника, фиксировались ситуации, когда военные садились в санитарные машины, чтобы эвакуировать целые группы командного состава нацбатов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ у Красноармейска начали маскироваться под гражданских. Сейчас силовые структуры работают над выявлением вражеских сил, оставшихся неподалеку.

