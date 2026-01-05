Пушилин сообщил, что ВСУ у Красноармейска стали маскироваться под гражданских

Оставшиеся солдаты разбитых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у освобожденного ВС РФ Красноармейска стали притворяться мирным населением, переодеваясь в гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что еще в нескольких населенных пунктах проходит дозачистка. По словам Пушилина, остатки вражеских сил прячутся по подвалам и переодеваются. Сейчас силовые структуры работают над выявлением и обнаружением противника.

«Дозачистка продолжается еще и в Димитрове, и в Красноармейске, еще какие-то, наверняка, разнородные группы где-то прячутся по подвалам», — отметил Пушилин.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают активную боевую работу. При этом в праздники количество освобожденных населенных пунктов ДНР продолжает увеличиваться, добавил Пушилин.

Накануне сообщалось, что военные ВСУ атаковали своих же сослуживцев под Красноармейском.