Бывший СССР
21:55, 4 января 2026

ВСУ начали притворяться мирным населением у Красноармейска

Пушилин сообщил, что ВСУ у Красноармейска стали маскироваться под гражданских
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Оставшиеся солдаты разбитых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у освобожденного ВС РФ Красноармейска стали притворяться мирным населением, переодеваясь в гражданских. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что еще в нескольких населенных пунктах проходит дозачистка. По словам Пушилина, остатки вражеских сил прячутся по подвалам и переодеваются. Сейчас силовые структуры работают над выявлением и обнаружением противника.

«Дозачистка продолжается еще и в Димитрове, и в Красноармейске, еще какие-то, наверняка, разнородные группы где-то прячутся по подвалам», — отметил Пушилин.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают активную боевую работу. При этом в праздники количество освобожденных населенных пунктов ДНР продолжает увеличиваться, добавил Пушилин.

Накануне сообщалось, что военные ВСУ атаковали своих же сослуживцев под Красноармейском.

