Бывший СССР
01:38, 4 января 2026Бывший СССР

ВСУ ударили дронами по своим сослуживцам

Военные ВСУ атаковали сослуживцев под Красноармейском
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР атаковали собственные подразделения. Об этом рассказал старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Енот, передает РИА Новости.

По словам собеседника, вражеская группировка на машине выдвинулась в сторону позиций ВС России, высадившись в лесополосе. После того, как враг был обнаружен, группе нанесли огневое воздействие.

«Человек шесть, с сумками и снаряжением… В ходе боя я сбил несколько таких дронов. При этом два из них, по докладам пехоты, начали сбрасывать боеприпасы уже по своим же - по подразделениям ВСУ», — уточнил Енот в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что генштаб ВСУ запретил командирам обсуждать кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского. В предупреждении рекомендуется воздержаться от комментариев на страницах органов военного управления или официальных страницах командующих о любых политических решениях.

