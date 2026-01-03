Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

Генштаб ВСУ запретил командирам обсуждать кадровые решения Зеленского

Командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили обсуждать кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Соответствующее предупреждение разослал Генштаб ВСУ. В нем рекомендуется воздержаться от комментариев на страницах органов военного управления или официальных страницах командующих о любых политических решениях высшего руководства страны.

Ранее Зеленский объяснил кадровую перестановку на Украине проблемами в прошлом году. По его словам, масштабная перестройка направлена на повышение устойчивости страны. Зеленский также анонсировал необходимые изменения в ВСУ.

До этого сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.