Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 3 января 2026Бывший СССР

Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

Генштаб ВСУ запретил командирам обсуждать кадровые решения Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили обсуждать кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Соответствующее предупреждение разослал Генштаб ВСУ. В нем рекомендуется воздержаться от комментариев на страницах органов военного управления или официальных страницах командующих о любых политических решениях высшего руководства страны.

Ранее Зеленский объяснил кадровую перестановку на Украине проблемами в прошлом году. По его словам, масштабная перестройка направлена на повышение устойчивости страны. Зеленский также анонсировал необходимые изменения в ВСУ.

До этого сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

    Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

    В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

    Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

    В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

    Медведев указал на один факт на фоне операции США в Венесуэле

    Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok