Зеленский прокомментировал кадровую перестановку на Украине

Зеленский объяснил кадровую перестановку на Украине проблемами в прошлом году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал кадровую перестановку внутри страны

«Сегодня мы приступили к масштабной перестройке – внутренним изменениям, направленным на повышение устойчивости Украины», — заявил он в видеообращении.

По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.

«Поэтому сейчас идет волна кадровых перестановок, и в дальнейшем будут приняты решения, касающиеся других учреждений», — объяснил Зеленский.

Ранее стало известно, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.