23:17, 2 января 2026

Стало известно о сомнениях Буданова перед назначением главой офиса Зеленского

FT: Зеленский месяц уговаривал Буданова возглавить офис президента Украины
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Лидер Украины Владимир Зеленский на протяжении последнего месяца уговаривал руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавить офис президента, пишет британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание рассказало о сомнениях Буданова перед назначением на новую должность.

«Источники, знакомые с решением президента, сообщили, что он уговаривал Буданова принять эту должность в течение последнего месяца, и что глава разведки, предпочитающий работу в полевых условиях офисной работе, сначала колебался», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

