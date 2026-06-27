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06:31, 27 июня 2026РоссияЭксклюзив

Родителям назвали способы отвлечь ребенка от гаджетов летом

Педагог-психолог Ахмадуллин: Стратегические игры способны отвлечь ребенка от гаджета летом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Dejan Dundjerski / Shutterstock / Fotodom

Отнимать у ребенка телефон бессмысленно, так как запрет рождает только борьбу, сообщил педагог-психолог, сооснователь «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал родителям способы отвлечь детей от гаджетов во время летних каникул.

Эксперт предложил заранее договориться с ребенком о том, сколько времени в день он может листать ленту. При этом важно, чтобы правило было общим: если взрослый сам не выпускает телефон из рук, никакие ограничения не сработают, отметил он.

«Гаджет затягивает, потому что дает быстрое удовольствие без усилий. Конкурировать с ним можно лишь тем, что увлекает не меньше. Для этого лучше выбрать более интересные занятия, которые тренируют мозг и "учат учиться". Ребенку понравится добывать результат усилием и чувствовать себя победителем», — высказался Ахмадуллин.

По словам педагога-психолога, для этого подойдут игры со стратегией: шахматы, го и любые игры на планирование и просчет ходов.

«Это прямая тренировка мышления и азарт не хуже, чем в телефоне, только добытый своим умом. Также подойдут загадки, ребусы, головоломки на возраст. Детективы, шифры, лабиринт. Мозг любит трудность, если она по силам и есть шанс победить. Тут развивается и внимание, и логика», — поделился эксперт.

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Отлично подойдут также конструирование и эксперименты, добавил специалист. Так, можно вместе собрать модель, поставить простой опыт на кухне, построить что-то из подручных материалов, перечислил он.

Руки и голова работают вместе, что бесценно для развития. Важны и "игры ума": чтение и обсуждение сюжетов. Это превращает повинность в интересную дискуссию и время с родителями

Шамиль Ахмадуллинпедагог-психолог

При этом собеседник «Ленты.ру» призвал не ждать, что ребенок сам бросит телефон и будет заниматься только интеллектуальными играми. Как минимум первые дни придется быть рядом и играть с ним, так как именно совместность делает альтернативу привлекательной, заключил он.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова называла причины детских капризов в длительных поездках. По ее словам, это нормальная реакция психики. Чаще всего причина кроется в перегрузке нервной системы, которая работает на пределе возможностей, указала специалист.

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