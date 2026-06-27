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06:11, 27 июня 2026Мир

Трамп понадеялся на суровый приговор своему бывшему советнику

Трамп заявил, что надеется на суровый приговор бывшему советнику Болтону
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп понадеялся на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Об этом он заявил в Truth Social.

Так американский лидер отреагировал на тот факт, что Болтон признал свою вину в ненадлежащем обращении с секретными документами. Он назвал своего бывшего помощника «глупым, некомпетентным и неуравновешенным».

«Это ужасный человек, безумец, который желал лишь создавать проблемы и разжигать войны, он без всякой необходимости сеял смерть и разрушения, где бы ни появлялся. Надеюсь, с ним обойдутся сурово!», — высказался Трамп.

Ранее Болтон назвал переговоры о прекращении войны в Иране стратегической ошибкой. Он выразил надежду, что дипломатический процесс провалится. По его мнению, Вашингтон позволил Тегерану восстановить нанесенный ранее ущерб. Болтон отдельно раскритиковал Трампа, обвинив его в отсутствии стратегического видения.

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