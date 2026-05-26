В США назвали переговоры с Ираном ошибкой и катастрофой

Болтон заявил о стратегической потере США из-за дипломатии с Ираном

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры о прекращении войны в Иране стратегической ошибкой. Он выразил надежду, что дипломатический процесс провалится, сообщает The Hill.

«Мы стоим на пороге катастрофической потери для США», — заявил политик. По его мнению, Вашингтон позволил Тегерану восстановить нанесенный ранее ущерб. Болтон также раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в отсутствии стратегического видения.

Экс-советник считает, что нынешняя администрация сосредоточена на сиюминутных выгодах, вроде цен на топливо, а Иран сознательно тянет время. «Это играет им на руку», — подытожил Болтон.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти со своей территории запасы высокообогащенного урана в рамках урегулирования отношений с Вашингтоном. Иранская сторона настаивает на том, чтобы весь вывозимый уран был передан Китаю.