08:16, 26 мая 2026

В США назвали переговоры с Ираном ошибкой и катастрофой

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Vladimir Baranov/Globallook Press

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры о прекращении войны в Иране стратегической ошибкой. Он выразил надежду, что дипломатический процесс провалится, сообщает The Hill.

«Мы стоим на пороге катастрофической потери для США», — заявил политик. По его мнению, Вашингтон позволил Тегерану восстановить нанесенный ранее ущерб. Болтон также раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в отсутствии стратегического видения.

Экс-советник считает, что нынешняя администрация сосредоточена на сиюминутных выгодах, вроде цен на топливо, а Иран сознательно тянет время. «Это играет им на руку», — подытожил Болтон.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти со своей территории запасы высокообогащенного урана в рамках урегулирования отношений с Вашингтоном. Иранская сторона настаивает на том, чтобы весь вывозимый уран был передан Китаю.

